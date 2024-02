Brasília será sede da 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

Apoiada pela SEL, a competição vai reunir 6 mil atletas em 32 modalidades

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), Brasília se prepara para sediar a maior etapa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2024, que ocorrerá entre os dias 8 e 19 de outubro. A iniciativa reforça o papel da capital como polo do esporte universitário na América Latina.

Em sua 72ª edição, a competição abrangerá 32 modalidades esportivas diferentes, que vão desde as mais tradicionais, como o atletismo, até os jogos eletrônicos, proporcionando uma grande diversidade de oportunidades para os talentos emergentes do esporte universitário brasileiro.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou a seleção de Brasília como sede do evento. “Receber novamente os Jogos Universitários Brasileiros confirma a nossa cidade como polo esportivo educacional; este é um reconhecimento do compromisso da Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Distrito Federal com o esporte universitário e nossa capacidade de sediar eventos de alto nível”, afirma o gestor.

Com a participação prevista de mais de 6 mil atletas e técnicos, os JUBs de 2024 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e vão reunir representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal ao longo dos 12 dias de competição.

“Com uma extensa história de eventos esportivos bem-sucedidos, Brasília mais uma vez abre suas portas para receber atletas de todo o Brasil, unindo talento, determinação e competitividade em uma celebração do esporte universitário”, complementa o secretário.

Os atletas disputarão competições nas modalidades de atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, badminton paradesportivo, basquete 3×3, basquete, breaking, cheerleading, clash royale, counter strike, free fire, futebol eletrônico, futmesa, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, league of legends, natação, natação paradesportiva, saltos ornamentais, skate, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, valorant, vôlei, wrestling e xadrez.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF)

