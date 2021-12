Evento Brasília Iluminada começa na próxima quarta-feira (22)

Para o evento, que irá até o dia 20 de janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) espera gerar, no mínimo, 6.800 empregos diretos

A capital irá receber, na próxima quarta-feira (22), um toque de arte, magia e luz com o evento “Brasília Iluminada”. O projeto se estende por todo o Plano Piloto, com 11 diferentes eixos com decorações luminosas, feira de artesanato e shows.

“Além da questão economia, turística e cultural, ainda terá o aspecto social. Foram produzidas 600 mochilas a partir do aproveitamento de lonas do evento e que serão doadas para alunos de escolas públicas”, adiantou o secretário de Economia, André Clemente, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16).

Para o evento, que irá até o dia 20 de janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) espera gerar, no mínimo, 6.800 empregos diretos, com um investimento de R$ 14 milhões.

O evento seguirá todas as normas de proteção contra a covid-19, como distanciamento, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra o vírus e o uso do álcool em gel.

Eixos