“A saúde mental será uma grande pauta no pós-pandemia” diz secretário-adjunto

A saúde mental na pandemia foi pauta para a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal na tarde desta quinta-feira, 16. Fernando Erick Damasceno, secretário-adjunto de Assistência à Saúde informou que a saúde mental é um plano de ação para a pandemia. “A gente sabe que a saúde mental será uma grande pauta no pós-pandemia, do paciente pós-covid, a gente sabe que vai ter que cuidar da saúde mental das pessoas, do trabalhador”, disse.

Sobre as ações tomadas nesse âmbito, Damasceno disse que contratualizou esses serviços. “Nessa semana nós contratualizamos os serviços de saúde mental dos centro de atendimento psicossociais, a contratualização é um instrumento de gestão de qualificação dos serviços.”, informou.

Apesar do intuito, a saúde mental está localizada no atendimento secundário, ou seja, não faz parte da linha de frente no combate à Covid-19. Sobre essa área o secretário-adjunto disse que o plano continua sendo a remobilização de leitos. “Na atenção hospitalar nós temos um plano de remobilização de leitos, que é um leito não-covid passar a ser um leito covid, isso faz parte do plano de resposta a pandemia”, ressaltou.

Ele finalizou afirmando que a vacinação é o melhor recurso contra a pandemia, apesar dos esforços. “O recurso é a vacinação, é o que nos defende, é o melhor recurso, não é o único, pois temos a máscara, o tempo de cuidado, o diagnostico, mas é o mais eficiente”.