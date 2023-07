Brasília Champions está de volta à capital com apoio do GDF

O evento também contará com a realização do Brasília Champions Kids BRB, torneio para atletas de 8 a 11 anos, entre os dias 28 e 30 de julho

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o Brasília Champions está de volta à capital federal com a presença de grandes jogadores do cenário mundial da modalidade. A competição ocorrerá nas quadras da PlayTennis, centro esportivo localizado na Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha), nos dias 28 e 29 de julho.

O Brasília Champions contará com a participação de estrelas internacionais do tênis, como Carlos Moyá, ex-número 1 do mundo; Nicolas Massú, ex-número 9 do mundo e medalhista olímpico; e Pablo Cuevas, ex-número 19 do mundo. Além disso, o torneio também convidou dois grandes nomes do tênis brasileiro: Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas; e Thomaz Bellucci, ex-número 21 do ranking mundial. Gilbert Klier Junior completa a lista de participantes – ele é o único brasiliense atualmente no circuito profissional de tênis.

“A parceria com o Brasília Champions fortalece nossa missão de promover o desenvolvimento do esporte na região, bem como valorizar o potencial esportivo da capital. A presença de atletas mundiais, sem dúvida, reforça a capacidade da cidade de sediar competições de alto nível”, destaca o secretário interino da pasta, Renato Junqueira.

O presidente da Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (Abae), Gelson Kleber, realizadora do evento, ressalta que o torneio colocou Brasília no calendário do tênis mundial, graças ao sucesso alcançado no ano anterior. “O Brasília Champions veio para ficar. Os amantes do tênis, mais uma vez, poderão ver em quadra grandes estrelas na Arena BRB”, reforça.

Festival Brasília Champions BRB

Além da competição principal, como forma de promover a prática esportiva educacional e fortalecer Brasília como um polo de tênis, será realizado paralelamente o Festival Brasília Champions BRB. O evento ocorrerá de 31 de julho a 3 de agosto e reunirá 320 crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) da Estrutural, de Planaltina, de Samambaia e São Sebastião.

Brasília Champions Kids BRB

O evento também contará com a realização do Brasília Champions Kids BRB, torneio para atletas de 8 a 11 anos, entre os dias 28 e 30 de julho. As crianças terão a oportunidade de jogarem ao lado das grandes lendas do tênis mundial.

Serviço

Os ingressos para o Brasília Champions podem ser comprados no site Bilheteria Digital.

Com informações da Agência Brasília