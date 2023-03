BPRural revela desmatamento ilegal em área rural no Gama

A PMDF por meio do BPRural participou nesta última qurta-feira,1, de uma operação de grande porte para desconstituição de invasão

Nathália Maciel

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio do BPRural participou nesta última quarta-feira,1, de uma operação de grande porte para desconstituição de invasão e parcelamento irregular em propriedade às margens da DF 180, no Núcleo Rural Ponte Alta Sul, área rural do Gama.

Os policiais do BPRural estiveram presentes na ação garantindo a segurança da população e dos agentes do GDF que de forma segura conseguiram desmobilizar a invasão, devolvendo a área ao seu verdadeiro proprietário. Durante a operação, foi possível observar várias demarcações com piquetes, identificando lotes, conjuntos ou chácaras. Além disso, os agentes detectaram desmatamento ilegal da área, com a anulação de vegetação nativa do cerrado, dando lugar as ocupações ilegais.

Foto: Reprodução/ PMDF

Diversos órgãos do GDF estiveram envolvidos na missão, incluindo a PMDF, DF Legal, IBRAM e outros. A ação conjunta teve como objetivo combater a ocupação ilegal de terras e garantir a proteção da propriedade privada.