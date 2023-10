Boulevard do Túnel Rei Pelé é liberado para ônibus

A frota é responsável por fazer 703 viagens diárias de segunda a sexta e 630 nos fins de semana, de acordo com dados da Semob

Os ônibus da capital começaram a circular no boulevard do Túnel Rei Pelé nesta segunda-feira (02). As faixas de concreto ligam a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. As duas pistas marginais à passagem subterrânea também foram liberadas para o transporte público. Com as entregas, a Avenida das Palmeiras volta a operar em sentido duplo.

‌Os 97 ônibus que passam a transitar pelo boulevard são todos equipados com portas dos dois lados. O modelo é o único que pode usar o corredor exclusivo, já que as paradas ficam no canteiro central. A frota é responsável por fazer 703 viagens diárias de segunda a sexta e 630 nos fins de semana, de acordo com dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob).

‌As outras 73 linhas que atendem o centro de Taguatinga também já começaram a circular pelas pistas que ladeiam o Túnel Rei Pelé. São 279 coletivos que, por terem porta apenas do lado direito, vão trafegar pelas vias marginais, realizando uma média de 1,5 mil viagens diárias. A entrega das obras de mobilidade urbana beneficia cerca de 52 mil passageiros que usam o transporte coletivo na região todos os dias.

‌“Em termos de trânsito, esta é a última liberação que faremos no centro de Taguatinga”, informou o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Entregamos um corredor de ônibus todo feito em pavimento de concreto, com mais durabilidade e conforto para o usuário do transporte coletivo. Além disso, o boulevard também traz estacionamentos, vias marginais, ciclovia, iluminação, calçadas. É uma requalificação completa da região central da cidade.”

‌Quem depende do transporte público no dia a dia aprova a mudança. É o caso do designer Adriano Lopes, 36 anos, que mora em Ceilândia e costuma pegar ônibus no centro de Taguatinga para ir até o Plano Piloto. “Agora, com um corredor exclusivo, os coletivos vão conseguir trafegar com mais fluidez”, observou. “Vai virar praticamente um metrô, em termos de agilidade”.

‌‌Alívio no trânsito

‌A liberação do boulevard e de suas pistas marginais vai impactar diretamente o trânsito da Avenida das Palmeiras. Desde julho de 2020, os ônibus que trafegavam no sentido Plano Piloto precisavam usar a via para contornar as obras do túnel. As duas pistas estavam operando em sentido único, da Avenida Samdu para o Pistão Norte, a fim de acomodar os coletivos.

‌“Com a conclusão das obras no boulevard, os veículos seguirão direto pelo corredor exclusivo ou pelas marginais e não precisarão mais passar pela Avenida das Palmeiras”, explicou o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. “As empresas de transporte público estão orientando os motoristas para que deixem de trafegar por lá. E as paradas de ônibus já começaram a ser retiradas da via.”

‌Sem a presença dos coletivos, a Avenida das Palmeiras volta a operar em sentido duplo. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) tem usado painéis móveis para orientar os motoristas. Além disso, 30 agentes de trânsito estão se revezando em 12 viaturas para fazer patrulhamentos e fiscalizar pontos estratégicos.

“Fizemos todo um trabalho de engenharia para que a Avenida das Palmeiras voltasse à sua normalidade”, detalhou o coordenador de Policiamento de Trânsito da Região Oeste do Detran, Wesley Cavalcante. “Alteramos a posição dos semáforos e as sinalizações verticais para que a via opere novamente em sentido duplo.”

‌A aposentada Rivanda Salomé Lopes Braga, 68 anos, era só alegria quando passou na hora do almoço pela Avenida das Palmeiras. “Finalmente o trânsito aqui vai voltar ao normal”, disse. “A gente sabe que as mudanças provisórias foram feitas por uma boa causa. Mas, olha, foi um período difícil, viu? Agora tudo vai melhorar, graças a Deus”.

As informações são da Agência Brasília