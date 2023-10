Urbanicidade promove oficinas de dança e grafite em escolas públicas

Projeto percorre instituições de ensino em Sobradinho, Itapoã e Recanto das Emas, com aulas para crianças e adolescentes

O projeto Urbanicidade, que atua no fomento e protagonismo artístico de crianças e adolescentes da rede pública do Distrito Federal, realizará oficinas presenciais de dança e grafite em escolas de Sobradinho, Itapoã e Recanto das Emas neste mês de outubro. A iniciativa tem fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), com realização da Co-labora e produção do Beco da Coruja.

De outubro a novembro, três escolas receberão o projeto. São elas: Escola Classe 01 do Itapoã, Escola Classe 17 Vila Rabelo de Sobradinho 2 e Centro de Ensino Médio 804 do Recanto das Emas. Os estudantes terão acesso a duas oficinas, sendo elas: Grafismo/Arte do Grafite e Movimento do Hip Hop.

Ao todo, serão cinco encontros em cada escola. Os educandos terão acesso aos fundamentos do grafite e a história do Hip Hop de forma didática e progressiva, prometem os organizadores,

“Muitas escolas públicas de Brasília enfrentam desafios na oferta e acesso à educação artística de qualidade. Isso significa que crianças e jovens nessas comunidades têm menos oportunidades de desenvolver habilidades criativas e culturais. O alcance limitado à educação artística nas escolas públicas do Distrito Federal é uma preocupação relevante que afeta não apenas o desenvolvimento artístico das crianças e jovens, mas também seu crescimento pessoal e cognitivo”, explica o produtor cultural Ken Araújo, proponente do projeto.

Serviço

Projeto Urbanicidade

Data: de 02 de outubro a 20 de novembro de 2023

Locais: Escola Classe 01, no Itapoã; Escola Classe 17 Vila Rabelo de Sobradinho II e Centro de Ensino Médio 804 do Recanto das Emas

Realização: Co-labora

Produção: Beco da Coruja Produções

Fomento: Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF)