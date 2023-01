Boulevard do Túnel de Taguatinga ganha nova faixa de pedestre

Os sinaleiros serão usados exclusivamente para a travessia de pedestres, com acionamento feito pelos próprios transeuntes

Uma nova faixa de pedestre vai cruzar o boulevard do Túnel de Taguatinga. A passagem ficará nas proximidades da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura de uma igreja evangélica localizada na marginal sul e de um posto de gasolina, na marginal norte. Serviços como rebaixamento do meio-fio, instalação de sinaleiros e construção de calçadas, todos essenciais para o bom funcionamento da travessia, já começaram a ser executados.

“Já baixamos todas as guias necessárias para garantir a acessibilidade da faixa”, conta o engenheiro civil Samuel Teles, responsável pela supervisão da obra do Túnel de Taguatinga. “Os postes dos semáforos, com seus respectivos luminosos, também já foram instalados pelo Detran [Departamento de Trânsito do Distrito Federal]. Faltam apenas os controladores.”

De acordo com Samuel, os sinaleiros serão usados exclusivamente para a travessia de pedestres, com acionamento feito pelos próprios transeuntes. Ao todo, a faixa terá quatro deles – dois ficam na marginal sul, pista que leva da Avenida Samdu à EPTG, paralela ao boulevard, e dois no corredor exclusivo para ônibus. Todos eles estão desativados, no momento.

A ligação da nova faixa de pedestres com uma já existente, localizada na marginal norte (sentido EPTG-Avenida Samdu), será feita com a ajuda de um calçamento. “Já construímos os 450 m² do passeio que conectará as duas passagens”, informa o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela construção do Túnel de Taguatinga.

A chamada fase 1 do boulevard, trecho que vai da EPTG até a Avenida Comercial, terá três faixas de pedestre, segundo André. A primeira delas foi entregue à comunidade em outubro do ano passado – a passagem permite atravessar da Praça do Relógio até Taguatinga Sul, pelo piso superior do complexo viário.

Com informações da Agência Brasília