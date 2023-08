Bombeiros salvam criança afogada em piscina

De acordo com os familiares da criança, ela havia desaparecido por cerca de 20 minutos e foi encontrada já flutuando na piscina do vizinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no final de manhã desta quinta-feira (17), um chamado para socorrer uma criança de 2 anos que havia se afogado em uma piscina no Incra 9.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe de socorro verificou que a criança estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, os especialistas iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar e conseguiram reverter o quadro, salvando o pequeno.

De acordo com os familiares da criança, ela havia desaparecido por cerca de 20 minutos e foi encontrada já flutuando na piscina do vizinho.