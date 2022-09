Bombeiros procuram jovem que se afogou no Lago Paranoá

Segundo a corporação, ele estaria pescando quando um grupo de amigos e teria desaparecido ainda na parte da manhã

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estão buscando um jovem, de 27 anos, que teria se afogado no Lago Paranoá.

Segundo a corporação, ele estaria pescando quando um grupo de amigos e teria desaparecido ainda na parte da manhã.

Foram encontradas suas roupas e chinelos na beira do lago, mas nenhum outro sinal.

