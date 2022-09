Jovem transforma casa de mãe em ponto de tráfico e é preso

A mãe nega participação no esquema, ainda que a maior da parte dos entorpecentes e do dinheiro tenham se sido encontrados no quarto dela

Um adolescente de 14 anos foi preso em flagrante no Setor de Mansões por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na noite de ontem (24), quando ele comercializava maconha da porta de cassa.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com ele foram encontrados mais de um quilo de maconha, 10 porções de cocaína, R$ 4,5 mil, em espécie, uma balança de precisão e 36 cartuchos de munição de diversos calibres.

Veja o vídeo:

A maconha estava dividida em vários tabletes embalados, prontos para a venda. As porções estavam escondidas em um guarda-roupa e debaixo do colchão da mãe do adolescente.

Um irmão do jovem cumpre pena por tráfico de drogas. O outro, que estava na casa, também foi preso. Mas foi liberado na delegacia por falta de provas.

Apesar de os filhos estarem envolvidos com tráfico de drogas, a mulher nega participação no esquema, ainda que a maior da parte dos entorpecentes e do dinheiro tenham se sido encontrados no quarto dela.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Ele vai responder por atos infracionais análogos a tráfico e associação para o tráfico.