Bombeiros resgatam homem de 37 anos após afogamento próximo à Ponte JK

Um homem de 37 anos foi resgatado com vida após sofrer um afogamento na manhã deste domingo (8), nas proximidades da Ponte JK, no Lago Paranoá, em Brasília.

O chamado de emergência foi registrado às 11h24. Duas viaturas e uma lancha de resgate foram mobilizadas para a ocorrência. Segundo o CBMDF, testemunhas indicaram a provável localização da vítima, permitindo que os mergulhadores iniciassem imediatamente as buscas.

Na primeira apneia, os militares localizaram o homem a cerca de cinco metros de profundidade e a quatro metros da margem. A vítima foi retirada da água sem sinais vitais. Equipes do resgate iniciaram, então, as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda no local.

Após 15 minutos de procedimentos, o paciente recuperou os batimentos cardíacos, foi estabilizado e transportado, inconsciente, ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas.