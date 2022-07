Bombeiros registram dois atropelamentos a pedestres na noite de sábado

Acidentes ocorreram na EPTG e na Epia Sul. Vítimas foram a óbito

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) registrou dois atropelamentos a pedestres na noite deste sábado (16). Os acidentes ocorreram na EPTG e na Epia Sul e resultaram em óbito das vítimas.

Por volta de 18h20, os militares foram acionados para a ocorrência na EPTG, na altura da sede da CEB, sentido Taguatinga. Um homem de 38 anos foi atropelado por dois carros de passeio, sofrendo esmagamento de membros e múltiplas fraturas. Pessoas que presenciaram o acidente relataram aos bombeiros que a vítima foi atingida por um dos veículos quando atravessava a via, e que o outro carro acabou passando sobre o corpo.

Os veículos envolvidos são um Chevrolet Ônix de cor prata e um Nissan Tiggo de cor cinza. Os motoristas, de 37 e 45 anos, respectivamente, não se feriram.

Epia Sul

Um homem morreu após ser atropelado na Epia Sul, na altura da Novacap, por volta de 20h20. A identidade não foi divulgada pois ele não portava documentos, mas, segundo os bombeiros, a vítima aparentava ter 35 anos.

Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram o homem em parada cardiorrespiratória, com traumatismo craniano grave, sendo atendido por uma médica que passava pelo local. A profissional já havia iniciado a ressuscitação cardiopulmonar, que foi realizado por cerca de 50 minutos. A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

O carro que atropelou o homem não estava no local no momento da chegada dos bombeiros. Populares informaram aos militares que tratava-se de um carro branco, que saiu da cena do acidente sem prestar socorro.