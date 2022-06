Bombeiros procuram oficiais desaparecidos em lago em Goiás

Os bombeiros continuam procurando os outros dois envolvidos e a embarcação em que eles estavam

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está procurando, desde ontem (24), dois bombeiros e dois policiais civis do DF que desapareceram no Lago Serra da Mesa, no município de Palmeiras (GO).

Segundo a corporação, um bombeiro e um policial foram encontrados. Os bombeiros continuam procurando os outros dois envolvidos e a embarcação em que eles estavam.

A operação tem o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO). “O CBMDF não está medindo esforços e trabalha para que tenhamos um desfecho positivo para o ocorrido”, diz a nota.

Aguarde mais informações