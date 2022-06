Acidente deixa uma vítima em estado grave em Sobradinho II

O condutor identificado como A.P.S, de 27 anos, foi encontrado inconsciente com TCE (Traumatismo Cranioencefálico)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma vítima em estado grave em Sobradinho II, em frente ao restaurante comunitário, nesta sexta-feira, 24. Dos envolvidos, apenas a moto foi encontrada no local, o motorista fugiu da cena antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chamado para prestar socorro.

Lá, a equipe de socorro encontrou uma motocicleta CG Fan, de cor preta, e seu condutor ao solo. O condutor identificado como A.P.S, de 27 anos, foi encontrado inconsciente com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) Otorragia, sinal de fratura no membro superior direito e de hemorragia interna.

O outro veículo envolvido não foi encontrado no local. Segundo informações de populares, que presenciaram a batida, o motorista do carro envolvido, uma camionete, fugiu do local depois do acidente. A vítima foi conduzida para HRS em estado grave.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)