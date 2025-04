Bombeiros controlam incêndio em veículo no Guará; ninguém ficou ferido

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta sexta-feira (18), a um incêndio veicular na QE 17 do Guará, nas proximidades da padaria Araxá. A ocorrência foi registrada às 9h14 e mobilizou duas viaturas da corporação.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um VW Gol, de cor vermelha, tomado pelas chamas. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo com o uso de mangueiras, conseguindo controlar e extinguir o incêndio em poucos minutos.

O condutor do veículo, o senhor C.A.M., de 72 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local, dispensando atendimento médico.

O carro ficou sob os cuidados do proprietário. As causas do incêndio não foram divulgadas.