ROTAM prende homem por furto de veículo em Santa Maria; suspeito tem 35 passagens pela polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe da ROTAM, prendeu na tarde desta quinta-feira (17) um homem de 65 anos suspeito de furtar um veículo em Santa Maria. A ação rápida permitiu a recuperação do automóvel em menos de 40 minutos após o crime.

Os policiais foram acionados via rádio com informações sobre o furto e foram alertados de que a vítima acompanhava a localização do carro em tempo real, por meio de rastreador. Com base nesses dados, os militares conseguiram localizar o automóvel e iniciaram o acompanhamento tático.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que usou uma chave mixa para realizar o furto. Ele possui um extenso histórico criminal, com 35 passagens por crimes como furto e receptação.

O homem foi detido e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.