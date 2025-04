Detran-DF fará alterações no trânsito para eventos religiosos

O Departamento de Trânsito organizou esquemas de trânsito especiais para garantir a segurança dos fiéis que participarão de eventos religiosos em razão da Semana Santa. As intervenções ocorrerão na sexta-feira (18), pela manhã no Guará, à tarde e noite no Paranoá e no Setor P Norte; nas tardes de sábado (19), domingo (20) e quarta-feira (23) , na Ceilândia.

Procissão Via Sacra Guará

Na sexta-feira (18), das 8h30 às 12h, aproximadamente 10 mil fiéis sairão da Paróquia Maria Imaculada, na EQ 15/17 do Guará II, passando pela Avenida Central e contornando a 4ª Delegacia de Polícia em direção ao Condomínio Sargento Wolf, de frente para o Conjunto U da QE 26, onde será o encerramento da encenação. O trânsito ficará interrompido durante toda a manhã e os agentes atuarão em quatro viaturas fazendo os fechamentos e a Unidade de Motociclistas fará o patrulhamento do trânsito durante o evento para garantir segurança aos participantes.

Via Sacra do Paranoá

Das 15h30 às 22h de sexta-feira (18), haverá a procissão Via Sacra do Paranoá, com a participação estimada de quatro mil fiéis. A concentração será na Av. Paranoá, altura do Terminal e o percurso será desde o palco montado ao lado da Caesb até a quadra coberta próxima à Caixa Econômica e à Administração do Paranoá. O Detran-DF, com o apoio da Polícia Militar, realizará o acompanhamento da procissão nos dois sentidos da via, garantindo a segurança dos participantes durante todo o trajeto.

Via Sacra Paróquia São Marcos e São Lucas

Na sexta-feira (18), das 15h às 21h, cerca de 1,5 mil pessoas sairão da Paróquia São Marcos e São Lucas, localizada na EQNP 9/13, percorrerão um trecho da avenida principal do P norte (P2), descerão pela VC 311, virando na rua P da QNP 11 e subindo até o quadradão da QNP 11. Os agentes do Detran-DF, em duas viaturas, realizarão o acompanhamento da procissão fazendo os fechamentos necessários ao longo do percurso a fim de garantir a segurança dos participantes durante o trajeto.

Procissão Dia de São Jorge e Santo Expedito

A procissão acontecerá no sábado (19) e na quarta-feira (23), das 17h às 19h, na Avenida Hélio Prates. Os fiéis sairão da Paróquia São Jorge e Santo Expedito e caminharão até a altura da Polyelle Calçados, na QNM 18 de Ceilândia, de onde retornarão ao ponto inicial. Os agentes do Detran-DF acompanharão a procissão fazendo as intervenções que se fizerem necessárias para a segurança do público.

Procissão de Páscoa da Ceilândia

No domingo (20), das 6h às 7h30, aproximadamente 180 pessoas participarão de uma procissão saindo da Paróquia São Marcos e São Lucas, na EQNP 9/13 e se dirigindo pela via P2 Norte até próximo ao Asas Grill Espetos, subindo em direção ao Supermercado Caprichosos. De lá, pegam a via P1 Norte até o Tô Aqui Beer e descem em direção à paróquia de onde partiram. Os agentes acompanharão os fiéis em todo o trajeto, em uma viatura de quatro rodas e duas motocicletas, a fim de garantir a segurança dos participantes.

Com informações Agência Brasília