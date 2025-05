Bombeiros controlam incêndio em residência, no Setor O

Por Pedro Vianna

Nessa segunda-feira, dia 5, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio no fim da tarde na EQNO 5/7, próximo ao Hotel 1001 NOITES. O incidente não teve vítimas.

No local, de acordo com a CBMDF as equipes de socorro avistaram uma grande quantidade de fumaça saindo da casa. Os oficiais montaram a linha das mangueiras de imediato, e conseguiram controlar as chamas. Foram designadas cinco (5) viaturas para a ocorrência.

Os militares restringiram o fogo a um quarto, evitando que o incêndio se espalhasse. A causa do ocorrido é desconhecida.