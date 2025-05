Quatro pessoas se ferem após acidentes em parque aquático recém-inaugurado em Pernambuco

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

Duas pessoas quebraram a clavícula e uma fissurou a costela neste sábado (3) em acidentes em um parque aquático recém-inaugurado na praia de Carneiros, em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco.

Os casos se somam ao de outra vítima que relatou ter sofrido um acidente na quinta-feira (1º) no parque aquático Acquaventura Carneiros, aberto ao público no dia 25 de abril. Procurado pela Folha de S.Paulo, o grupo que administra o local não respondeu até a publicação da reportagem.

A servidora pública Luanna Cavalcanti fraturou a clavícula, e seu companheiro, o advogado Fernando Araújo, sofreu fissuras em três costelas enquanto escorregavam juntos sobre uma boia em um dos toboáguas do local. Os filhos do casal, que estavam no parque, não se feriram.

Outra vítima também fraturou a clavícula enquanto descia em um brinquedo com o companheiro.

Ela está no hospital Dom Hélder Câmara em Cabo de Santo Agostinho, onde aguarda cirurgia.

De acordo com Araújo, o fluxo de água no tobogã era muito forte e acabou deslocando a boia debaixo do casal, fazendo com que ambos batessem o corpo contra a estrutura do brinquedo.

Eles foram levados ao posto médico do parque aquático e, quando estavam se preparando para dar entrada no hospital, encontraram o outro casal também ferido.

As denúncias se somam ao relato de Jaqueline Nascimento, que publicou um vídeo nas redes sociais com hematomas no rosto, afirmando ter sido arremessada de um tobogã no feriado de 1º de Maio.

“Eu e o rapaz que estava comigo na boia fomos simplesmente lançados para fora”, diz Jaqueline. Ela afirma também que o impacto fez com que seu rosto fosse arrastado pelas grades de proteção e que seu aparelho dentário se enganchasse, provocando arranhões na face e ferimentos na boca.

“Estou convicta de que o erro não foi meu”, continuou, dizendo também que o parque prestou todas as assistências na hora. “Me levou para o médico, me buscou, depois me ofereceu um almoço de graça. Eu não quis, não tinha como comer.”

A advogada Milena Beatriz Tiburtino, que faz representa Jaqueline, acionou o Ministério Público de Pernambuco para solicitar a apuração de possíveis irregularidades no funcionamento dos brinquedos.

Milena também disse que uma nova vítima entrou em contato com ela na tarde desta segunda-feira (5) relatando ter sofrido um acidente semelhante.

O Acquaventura pertence ao grupo gaúcho Gramado Parks, que investiu R$ 140 milhões na construção do parque na praia dos Carneiros. O grupo pretende abrir um beach club no mesmo espaço no segundo semestre deste ano.