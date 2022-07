Bombeiros buscam menina de 12 anos desaparecida em Ceilândia

Segundo relatos, após discutir com familiares, a menina teria saído de casa na noite de ontem sem um destino específico

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para buscar uma menina de 12 anos que foi dada como desaparecida na região da Ceilândia. Uma equipe com cinco viaturas, dois drones e 20 militares foi escalada para o caso.

As operações de buca estão sendo realizadas desde às 22h30 de ontem (30). Segundo relatos, a criança teria saído de casa sem um destino específico após discutir com os familiares. Dado o horário e com medo que a garota tivesse adentrado a mata, resolveram pedir ajuda aos bombeiros.

Os trabalhos iniciais da busca foram desenvolvidos por terra e pelo ar. Enquanto militares vasculhavam a mata andando pela vegetação, drones do Grupamento de Aviação operacional do CBMDF, equipados com câmeras térmicas, faziam varreduras sobrevoando a área.

Sem indícios da menina após busca em área ampla de Ceilândia, as buscas foram suspensas às 2h de hoje (1), e a família foi orientada a registrar ocorrência junto à PCDF e realizar ligações a amigos e familiares em busca de seu paradeiro.

O Jornal de Brasília entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que a menor de idade segue desaparecida e a delegacia estaria investigando o caso.