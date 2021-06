Bombeiros ajudam PRF em busca de drogas em veículo

Os agentes da PRF solicitaram que os Bombeiros abrissem a caixa de ar do veículo dos dois lados, tanto do lado do passageiro quanto do lado do condutor

Na noite de terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo na BR 040 e, após cães farejadores detectarem drogas na estrutura do veículo, o Corpo de Bombeiros do DF foi acionado para a realização da busca pelos entorpecentes. Os agentes da PRF solicitaram que os Bombeiros abrissem a caixa de ar do veículo dos dois lados, tanto do lado do passageiro quanto do lado do condutor. Para operação os militares fizeram uso dos equipamentos hidráulicos, seccionando a estrutura do veículo, onde foram encontrados 13 pacotes, que segundo os policiais tratava-se de substância análoga a cocaína. Leia também Polícia investiga uma possibilidade de troca de tiros entre caseiro e Lázaro

