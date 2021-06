Polícia investiga uma possibilidade de troca de tiros entre caseiro e Lázaro

De acordo com as autoridades, a troca de tiros aconteceu depois de uma tentativa de arrombamento. Após os disparos, o homem desapareceu na mata

Um homem tentou invadir uma chácara em Girassol, distrito de Cocalzinho, Goiás, região em que uma força-tarefa tenta prender o assassino foragido, Lázaro Barbosa.

De acordo com as autoridades, um caseiro trocou tiros com o indivíduo na noite desta terça-feira (22), após uma tentativa de arrombamento. Após os disparos, o homem desapareceu na mata.

Uma equipe de policiais que fazia patrulhamento foi chamada pelo dono da propriedade e se dirigiu até o local. Até o momento, não há confirmação se o homem era Lázaro Barbosa. O caseiro não se feriu na troca de tiros e não soube dizer se o fugitivo foi atingido.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás desmentiu que um advogado criminalista do Distrito Federal tenha entrado em contato com a força-tarefa que atua na busca por Lázaro Barbosa, afim de intermediar uma possível rendição do foragido.

Em nota, a secretaria negou que isso tenha ocorrido e disse que está aberta caso alguém queira falar em nome do fugitivo.

Nesta terça, as autoridades encontraram um lençol de cor sujo de terra e um serrote de cerca de um metro de comprimento em uma chácara próximo a Águas Lindas de Goiás, em um local chamado Águas Bonitas.

Os objetos foram encontrados em sacos plásticos transparentes. Os policiais usaram um cão farejador na operação, mas que não conseguiu traçar uma trilha de rastro do fugitivo.

As autoridades não informaram se os objetos encontrados após denúncia tem alguma ligação com Lázaro e os objetos foram levados para a perícia, além de um carro encontrado queimado próximo do local, mas a perícia ainda não conseguiu concluir se ele foi utilizado por Lázaro.

Lázaro Barbosa é acusado de assassinar a família Vidal, em 9 de junho, no Incra 9, em Ceilândia Norte, e é procurado por forças de segurança federais, do DF e de Goiás, há 14 dias.