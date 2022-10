Bolsonaristas fazem culto evangélico na esplanada antes das eleições

A senadora eleita Damares Alves (PL) e o pastor Márcio Valadão participaram do evento, que ocorreu por volta das 18h

Nesta sexta-feira (28), a Esplanada dos Ministérios foi ocupada por apoiadores do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Com louvores e orações, os bolsonaristas fizeram um culto evangélico.

A senadora eleita Damares Alves (PL) e o pastor Márcio Valadão participaram do evento, que ocorreu por volta das 18h. A via do local foi fechada.

Confira o vídeo:

André Fernandes, Márcio Valadão, Ezenete Rodrigues e outras personalidades famosas no meio evangélico participaram do culto. Além dos pastores da Igreja Batista Lagoinha; Robson Rodovalho, pastor da Sara Nossa Terra; JB Carvalho, pastor da Comunidade das Nações; Gustavo Paiva, pastor da Igreja Internacional da Reconciliação e o Isaías Saad, cantor evangélico também compareceu ao evento.

Neste domingo (30), ocorre o segundo turno das eleições.