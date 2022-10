Do plano de saúde ao pagamento da 3ª parcela, veja conquistas do servidor

Vinte e oito medidas cumprem o objetivo do governador Ibaneis Rocha em valorizar as categorias da administração pública

Do plano de saúde ao pagamento da terceira parcela do reajuste passando pelas mais de 67 mil nomeações, a gestão do governador Ibaneis Rocha é marcada por inúmeros benefícios e direitos concedidos aos servidores públicos. Nesta sexta-feira (28), dia em que se comemora a profissão, a Agência Brasília lista 28 conquistas obtidas desde 2019.

Além das medidas citadas acima, o governo atuou com caravanas de qualidade de vida, berçário, academia para a prática esportiva, bem como concedendo o reajuste no valor do auxílio-alimentação. O pagamento de pecúnias e licenças-prêmio e a criação de gratificações para os profissionais da segurança pública aumentam a lista de medidas adotadas por este governo.

Um trabalho que o governador Ibaneis Rocha afirma ser da maior importância para o DF: “O servidor é essencial para o funcionamento da administração pública, e por isso temos trabalhado em todas as áreas para uma melhor entrega dos serviços e também para a qualidade de vida desses profissionais. A população pode contar com meu apoio e esperar mais concursos nos próximos anos e mais conquistas aos servidores”.

Desde 2019, esta gestão nomeou mais de 67 mil servidores, sendo pouco mais de 15 mil efetivos. Uma ação histórica foi o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial a cerca de 150 mil servidores.

O plano de saúde, que saiu do papel após décadas de espera, também é um triunfo. São mais de 75 mil beneficiários que já passaram por 6 mil cirurgias e mais de 360 mil consultas desde o lançamento do plano GDF Saúde, em 2020.

Cuidar do servidor é o que o recém-empossado secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, pretende fazer à frente da pasta. “A valorização dos servidores foi uma marca desta gestão, com investimentos e avanços importantes. Quando o GDF dá melhores condições à sua força de trabalho, as políticas públicas também ficam mais próximas e perceptíveis à toda população”, aponta.

Por sua vez, o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, afirma: “Os servidores do GDF trabalham para garantir à população acesso a serviços públicos de qualidade. E cada vez mais atuamos para oferecer ao funcionalismo melhores de condições de trabalho e de vida. As categorias conquistaram benefícios importantes nos últimos anos, como a terceira parcela do reajuste, o plano de saúde dos servidores e a implementação ou atualização de várias gratificações, entre outras”.

“O Espaço Qualidade de Vida, inaugurado este ano no 16º do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti é outra conquista importante dos servidores. São 1.320 metros quadrados que foram reformados para receber quem trabalha na administração direta e indireta do DF com atendimento multidisciplinar e acolhimento, refeitório, salas de jogos e outros serviços”, completa o secretário de Fazenda.

Atualmente, o DF conta com mais de 108 mil ativos em seu corpo de funcionários.

Veja, a seguir, conquistas e benefícios dos servidores nessa gestão.

→ Pagamento da terceira parcela do reajuste

→ Reajustes específicos para diversas carreiras, atendendo previsões legais

→ Implementação e/ou atualização de gratificações por atividades específicas

→ Reajuste do auxílio alimentação para R$ 640

→ Programa DF-Superior (descontos em matrículas e mensalidades aos servidores)

→ Criação do plano de saúde (GDF Saúde)

→ Ampliação do plano GDF Saúde aos servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal

→ Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis), em apoio às gestantes e mães;

→ Programas Tempo de Refletir e Momento de Paz (suporte emocional, social e mental)

→ Caravana da Qualidade de Vida (atendimento médico, descontos em produtos e serviços, atividades físicas e palestras)

→ Curso de Tecnólogo em Gestão Pública – Escola Superior de Gestão do Distrito Federal

→ Academia Buriti (aulas nas modalidades de aulas de artes marciais, defesa pessoal e condicionamento físico)

→ Clube de Desconto do Servidor (descontos na aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais)

→ Bolsas de estudo no Centro Universitário do DF (UDF)

→ Plano Distrital de Qualidade de Vida

→ Inauguração do Espaço Qualidade de Vida

→ Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ)

→ Aconselhamento psicológico para servidores do GDF

→ Berçário Buriti

→ Regularização do pagamento das licenças prêmio em pecúnia

→ Criação da indenização de serviço voluntário vinculado à carreira de execução penal

→ Regulamentação do regime próprio de previdência social

→ Teletrabalho

→ TaxiGov

→ Norma que dispõe sobre dimensionamento da força de trabalho dos profissionais que atuam nas unidades dos serviços hospitalares de emergência no Distrito Federal

→ Regulamentação acerca da contratação, por tempo determinado, de servidores públicos aposentados, com a finalidade de atender ao interesse público

→ Regularização do pagamento da TPD na Secretaria de Saúde.

Com informações da Agência Brasília