Bocas de lobo do Cruzeiro passam por manutenção e renovação

Trabalhos se concentraram em pontos que necessitavam de ações emergenciais. População tem canal direto para demandas

Para dar mais segurança para a população do Cruzeiro, as bocas de lobo e tampas de bueiros espalhadas por diversos pontos da cidade passaram por manutenção e reformas. O serviço executado pela administração regional, em parceria com o programa GDF Presente, mapeou dez pontos sensíveis da RA que ofereciam risco à comunidade.

“A reforma é um pedido antigo da população, que constantemente reclamava da falta de segurança enfrentada pelos pedestres, principalmente daqueles com dificuldade de locomoção, ainda mais no Cruzeiro, onde parte considerável da população é idosa”, destaca o administrador, Gustavo Aires.

Os serviços foram realizados nas quadras 2, 10, 12, 411, 801, 1.101, 1.405 e um ponto na Avenida das Mangueiras. A escolha dos locais atendeu às demandas da comunidade e a um levantamento feito pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional do Cruzeiro.

Segundo a diretora de Obras da regional, Carla Ribeiro, o principal objetivo da ação foi identificar os locais que necessitavam de reforma por risco de erosão na boca de lobo, de acidentes ou ainda para prevenir alagamentos que poderiam comprometer o deslocamento e a saúde das pessoas. “Tínhamos algumas demandas e nesse momento identificamos essas que ofereciam riscos, trocamos todas e estamos fazendo vistorias na cidade com frequência para identificar outros possíveis pontos”, explica.

A coordenadora do Polo Central do GDF Presente, Vânia Gurgel, que participou ativamente dos trabalhos, ressalta que os serviços na região ainda seguem pelos próximos dias. “Essas tampas trocadas e reformadas estavam quebradas, algumas tinham sido furtadas. Auxiliamos a administração nesse trabalho e continuaram com os serviços de limpeza e manutenção desses espaços”, enfatiza Gurgel.

Registre sua demanda

Tem alguma demanda na comunidade e quer solicitar reparos para a administração? O programa Administração Regional Digital 24h permite que o cidadão solicite mais de 30 serviços aos órgãos sem a necessidade de comparecer presencialmente às unidades físicas. O atendimento funciona 24 horas pelo Portal de Serviços do DF.

Passo a passo para acessar o serviço:

→ Acesse o Portal de Serviços do DF;

→ Clique em Administração Regional 24h e na opção Cidadão;

→ Clique na opção ADM 24h e selecione o serviço que deseja solicitar;

→ Por fim, clique em “Acessar serviço”.

Os pedidos da comunidade também podem ser feitos presencialmente na própria administração ou por meio da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal pelo número 162.

