Transição de governo para o segundo mandato é definida

Publicação no Diário Oficial do DF traz nomes da comissão responsável pelo plano de ação para os próximos quatro anos

O governador Ibaneis Rocha definiu, nesta terça-feira (1º), a comissão de transição para o segundo mandato à frente do Governo do Distrito Federal (GDF). Publicado no Diário Oficial do DF (DODF), o Decreto nº 43.898/2022 traz uma lista com cinco nomes responsáveis pelos trabalhos. São eles:

I – Ney Ferraz Júnior – Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração;

II – Gustavo do Vale Rocha – Secretário de Estado Chefe da Casa Civil;

III – José Humberto Pires de Araújo – Secretário de Estado de Governo;

IV – Weligton Luiz Moraes – Secretário de Estado de Comunicação;

V – Rodrigo Frantz Becker – Consultor Jurídico do Distrito Federal.

A comissão será presidida por Ney Ferraz Júnior e o grupo será responsável por construir o plano de gestão para os próximos quatro anos. Outros participantes serão escolhidos nos próximos dias para robustecer o trabalho, assim como entidades e representantes de diversos setores da sociedade civil serão ouvidos.

A partir dos dados obtidos com órgãos, secretarias e administrações, a comissão de transição vai atuar para modernizar e tornar a máquina pública mais eficiente. Os trabalhos serão feitos entre 7 de novembro e 7 de dezembro, das 14h às 18h, em local a ser definido. Ao final, será entregue um relatório.

Com informações da Agência Brasília