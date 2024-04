Berçário Buriti promove festa da família no Parque da Cidade

Na manhã deste sábado (25), o Berçário Institucional Buriti do Governo do Distrito Federal (GDF) realizou, por meio do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis), a festa da família, parte do calendário de atividades das crianças de 2024 e das celebrações pelos 64 anos de Brasília. O evento foi realizado no estacionamento 7 do Parque da Cidade.

Desde cedo, as famílias foram recebidas pela equipe do Berçário, que organizou uma recepção animada com músicas e kits de piquenique personalizados. Os participantes puderam interagir entre si e compartilhar histórias relacionadas aos seus bebês, além de participar de gincanas interativas. Ao final das ações, as famílias foram agraciadas com premiações especiais.

A servidora da Secretaria de Economia Thais Rodrigues Dutra, mãe do Rodrigo, de 1 ano e sete meses, expressou sua gratidão em relação ao evento. “Esses momentos proporcionados pelo Berçário são gratificantes para nós. Eu e meu bebê adoramos participar das atividades organizadas pela instituição. Fiquei emocionada com o cuidado e atenção dedicados a nós”, destacou.

“A festa da família proporciona momentos de união, descontração e amor, criando recordações felizes que perduram na memória de todos, especialmente das crianças. Cada narrativa familiar desempenha um papel importante no desenvolvimento emocional dos pequenos”, afirmou. “O evento também presta uma bela homenagem à capital pelos seus 64 anos, em um dos pontos turísticos de Brasília, que é o Parque da Cidade”.

Com informações da Agência Brasília