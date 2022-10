Bebê morre esmagado pela mãe que dormiu enquanto o amamentava, no Itapoã

Ao despertar, a mãe percebeu que estava com o corpo sobre o filho, o qual já estava, aparentemente, sem vida

Na madrugada desta sexta-feira (21), um bebê de dois meses morreu esmagado pela mãe que o amamentava e acabou pegando no sono. O acidente ocorreu por volta de 1h30, em uma residência no Condomínio Fazendinha, no Itapoã.

De acordo com a mãe de 34 anos, ela adormeceu enquanto amamentava e, ao despertar, percebeu que estava com o corpo sobre o filho, o qual já estava, aparentemente, sem vida.

Segundo os pais da criança, ambos tentaram reanimar o filho, mas ele não reagiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada, mas ao chegarem no local, não foi possível reanimar o bebê.

A criança apresentava ausência de sinais vitais, pele arroxeada e rigidez das articulações. Os bombeiros confirmaram a morte do bebê ainda no local.

Após o ocorrido, foram acionadas equipes para a preservação do local e para a realização de exames periciais. A ideia é descobrir como foi a dinâmica do evento.

O corpo do bebê foi encaminhado ao IML para a realização de exame de corpo de delito, o que poderá apresentar a causa da morte.

A 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá investiga o caso, que está sendo considerado como homicídio culposo (não intencional). Testemunhas estão sendo ouvidas e os exames periciais continuam sendo realizados no local e no cadáver do bebê.