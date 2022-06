Beach Tennis é atração especial de lazer no feriado prolongado em Brasília

O maior torneio oficial da modalidade no mundo acontece de quarta a domingo na área externa da Arena BRB/Mané Garrincha

O feriado prolongado de Corpus Christi terá uma atração especial de lazer para quem estiver em Brasília (DF). A partir desta quarta-feira (15) e até domingo (19), será realizado na capital federal o ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22, o maior torneio oficial da modalidade no mundo, reunindo os melhores jogadores do planeta, na área externa da Arena BRB Mané Garrincha. Esta é a segunda edição do evento, que volta a Brasília ainda mais forte, distribuindo a maior pontuação e a maior premiação da temporada: US$ 55 mil.

E além dos jogos em si, quem for à arena contará com diferentes atrações no espaço montado para o evento: uma arena de 10.000 m², com 11 quadras, duas delas com arquibancada, uma para 500 pessoas e outra uma superquadra para 2.000 pessoas. O público terá Praça de Alimentação com diversas opções, muro de escalada, miniquadra de Beach Tennis, ações de ativações com diversos brindes, Boulevard com grandes marcas e apresentações musicais.

Na quarta-feira, a arena será aberta às 11h e a programação segue até 21h, para a disputa do qualifying. Entre quinta-feira, feriado, e sábado, o início está marcado para as 9h, também com jogos ao longo do dia e até a noite. No domingo, as partidas irão das 9h às 18h. Assim, são vários horários para o público aproveitar as atrações e ver de perto os principais jogadores do Brasil e de mais 16 países em Brasília, na modalidade que mais cresce em todo mundo, tendo se transformado nos últimos anos em uma verdadeira “febre” entre os brasileiros.

“Será um feriado de muita disputa para os participantes do torneio e, também de muito lazer para o público. Preparamos atrações especiais e uma grande infraestrutura para que todas possam acompanhar os jogos, assim como aproveitar o evento como um todo”, afirma Bruno Ferreira, diretor do torneio.

Foto: Marcelo Zambrana / Sand Series Decathlon

Ingressos à venda

Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 30,00. São quatro opções: Groundpass, Espaço Classic, Camarote C e Camarote B. E é possível comprar pacotes para os quatro dias do evento – de 16 a 19. Na quarta-feira (15), qualifying, a entrada é gratuita. Maiores informações estão no link onde é feita a compra dos ingressos.

O World Tour Sand Series Classic reúne os torneios mais importantes e com maior premiação do Beach Tennis, como os Grand Slams do tênis. E o Brasil, hoje, é considerado o epicentro mundial da modalidade, com arenas e centros do esporte em diferentes cidades. Das 2 milhões de pessoas que jogam no mundo, 800 mil estão no País.

Uma das principais novidades para este ano é a parceria do torneio com a Decathlon, maior loja de artigos esportivos no mundo, que chega ao evento com a marca própria Sandever, especializada em Beach Tennis. A empresa marcará presença na competição desde a bola oficial até as raquetes e redes. Todos os produtos foram desenvolvidos por praticantes e em parceria com atletas internacionais para garantir a melhor qualidade técnica e prazer na prática do esporte.

O ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22 é apresentado pelo Banco BRB, com patrocínio máster da Decatlhon e apoio máster da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O evento tem o patrocínio da Alto Giro e da Coca-Cola Sem Açúcar, contando também com o apoio do SESC, do Grupo Lig, da Reitec Fibra, da Granado, da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal e da Administração do Plano Piloto.

É um evento oficial da International Tennis Federation, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Brasiliense de Tênis, com a realização do Instituto Pró Brasil e promoção da Zenith Marketing.

Programação

Dia 15 (quarta) – Abertura da arena às 11h; 12h às 20h – Qualifying.

Dia 16 (quinta) – Abertura da arena às 9h; 10h às 12h – Qualifying; 12h às 21h – 1ª Rodada – Chave Principal.

Dia 17 (sexta) – Abertura da arena às 9h; 10h às 14h – Oitavas de Final – Chave Principal; 15h30 às 21h – Quartas de Final – Chave Principal.

Dia 18 (sábado) – Abertura da arena às 9h até 23h – com Semifinais e Finais Masculina e Feminina.

Dia 19 (domingo) – Abertura da arena às 9h até 18h – com quartas de final, semifinais e final de Duplas Mistas.