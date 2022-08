Barraco de madeira pega fogo em Taguatinga

Após uma hora de combate às chamas, os militares conseguiram controlar o fogo, impedindo que as outras casas fossem incendiadas

Uma casa de madeira pegou fogo na manhã desta segunda-feira (15), na QNJ 39, em Taguatinga.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe precisou agir rápido para extinguir as chamas, já que, havia outras duas casas também de madeira no lote.

Após uma hora de combate às chamas, os militares conseguiram controlar o fogo, impedindo que as outras casas fossem incendiadas.

Dois quartos, sala e cozinha da casa ficaram completamente destruídos. O local ficou aos cuidados do proprietário que informou não haver necessidade de perícia.

Veja o vídeo:

Vídeo: CBMDF