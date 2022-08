TJDFT terá expediente remoto até o dia 26 de agosto

O documento leva em consideração as inúmeras medidas de contenção de cibersegurança tomadas pelo TJDFT desde o dia 31 de julho

De hoje ao dia 26, servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) trabalharão de forma remota. Nesse período, os computadores das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus serão formatados.

O documento leva em consideração as inúmeras medidas de contenção de cibersegurança tomadas pelo TJDFT desde o dia 31 de julho de 2022.

Os prazos processuais aplicados aos processos administrativos voltam a fluir a partir de hoje. Quanto aos prazos processuais judiciais, as medidas desta Portaria não interferem no andamento dos trabalhos. Fica assegurada às partes a devolução de prazos nos casos de eventual indisponibilidade de sistemas, observadas as regras legais.