Baile da Folia anima a programação do aniversário do Guará nesta sexta (10)

O tradicional Baile da Folia, uma das mais tradicionais festas do Guará e que atrae gente de todas as cidades do Distrito Federal, vai agitar a noite do guaraense nesta sexta-feira (10), a partir das 21h30, no salão de Múltiplas Funções do Cave (abaixo da Feira do Guará).

A festa, que faz parte dos eventos do aniversário de 55 anos do Guará, abre a programação da 27ª Folia do Divino, evento religioso do Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal e que acontece entre os dias 29 de maio e 2 de junho. A Folia do Divino do Guará é considerada a terceira maior do DF, ficando atrás somente de Planaltina e Brazlândia.

A animação do Baile da Folia vai ficar por conta do cantor guaraense Marquinhos Lima e banda. Com 27 anos de carreira, Marquinhos Lima traz no repertório para o baile forró, axé, pop rock, sertanejo, pisadinha e muito mais.

Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos no local ou antecipadamente na secretaria da Paróquia Divino Espírito Santo (QE 32 CJ “T” Casa 26 – Guará 2). Mais informações no whatsapp (61) 98122-1022