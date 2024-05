Homem é preso após matar cachorro do vizinho baleado no Gama

Na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de um homem que tirou a vida de um cachorro pertencente ao seu vizinho, no Setor de chácaras da Ponte Alta Norte, no Gama.

A ação ocorreu quando uma equipe de policiais militares estava em patrulhamento e recebeu um chamado para responder a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pelo proprietário da chácara que seu vizinho havia atirado em seu cachorro, causando a morte do animal.

Após confirmação dos fatos, o suspeito foi detido e todos os envolvidos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), juntamente com a arma de fogo utilizada no crime, que foi apreendida pela polícia.