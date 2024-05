CBMDF arrecadou 86,5 toneladas de doações para o RS

Durante os dias 7 e 9 de maio, uma onda de solidariedade varreu os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com a população respondendo ao chamado para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul em meio à crise.

O CBMDF anunciou que, através de seus diversos quartéis, conseguiu arrecadar uma grande quantidade de itens essenciais. Ao todo, foram reunidas 47 toneladas de água, 20 toneladas de alimentos e 19,5 toneladas de itens variados, incluindo roupas, calçados e produtos de higiene pessoal. Esses números culminam em cerca de 86,5 toneladas de doações.

Uma colaboração estreita entre o CBMDF e a Defesa Civil foi essencial para o sucesso da operação. Desde a separação e triagem até o transporte dos itens, a coordenação integrada garantiu a eficiência em todas as etapas.

Para transportar esses suprimentos até o destino final, foram mobilizados 12 caminhões e 6 vans, que conduzirão os donativos até a base aérea. De lá, as aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) assumirão a responsabilidade de levar esses itens vitais até o Rio Grande do Sul.