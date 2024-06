Baia de acesso na BR-250 leva mais segurança para moradores de área rural do Paranoá

Para garantir a segurança da população da comunidade rural de Sobradinho dos Melos, o Governo do Distrito Federal (GDF) está construindo uma baia de acesso no km 8,5 da BR-250. Aproximadamente 50 famílias que moram na região serão beneficiadas. A obra teve início esta semana e será concluída nos próximos dias.

A baia de acesso é uma demanda da população, acatada a partir do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), à Administração Regional do Paranoá. Antes da obra, não havia área de desaceleração na via para os veículos entrarem na comunidade, o que já resultou em acidentes no local.

A obra é realizada pelo GDF Presente Polo Leste em parceria com a Administração Regional do Paranoá, que é responsável pela execução da obra; com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), que forneceu o material necessário; além da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri-DF), que forneceram os equipamentos para a execução da obra.

“Nosso intuito é garantir a segurança da população e evitar acidentes fatais no setor. É uma obra importante visto que temos a segunda maior comunidade rural do DF”, ressalta o administrador do Paranoá Wellington Santana.

Ainda segundo o administrador, está prevista a pavimentação da via nesta região, com projeto e estudos feitos pelo DER-DF e custeada com emendas parlamentares.

Com informações da Agência Brasília