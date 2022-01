Autoridades divulgam fotos de foragido que tentou decapitar desafeto

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), há suspeita de que o homem tenha fugido do DF

O homem que atacou com golpes de foice na cabeça de seu desafeto, na noite de terça-feira (18), em Sobradinho, foi identificado pelas autoridades nesta quinta (20). A 13ª Delegacia de Polícia divulgou a imagem de José Carlos Leite, foragido após o crime.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), há suspeita de que o homem tenha fugido do DF.

De acordo com testemunhas, a tentativa de homicídio aconteceu em um bar. O agressor atingiu quatro golpes de foice, todos na cabeça da vítima. Uma pessoa jogou uma cadeira de plástico para tentar impedir as agressões. O autor deixou o local com tranquilidade logo após perceber que a vítima não se mexia.

A vítima está internada no Hospital de Base, e foi encaminhada para exames em razão da força dos golpes. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

As denúncias podem ser feitas pelo canal on-line: pcdf.df.gov.br ou pelo Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita e anônima.