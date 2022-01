Vídeo: Homem sobrevive a ataque de foice na cabeça em bar

De acordo com testemunhas, o agressor atingiu quatro golpes. Uma pessoa jogou uma cadeira de plástico para tentar impedir as agressões

Um homem foi atacado com golpes de foice na cabeça após desavenças por conta de um veículo, na noite dessa terça-feira (18), em Sobradinho.

De acordo com testemunhas, a tentativa de homicídio aconteceu em um bar. O agressor atingiu quatro golpes de foice, todos na cabeça da vítima. Uma pessoa jogou uma cadeira de plástico para tentar impedir as agressões. O autor deixou o local com tranquilidade logo após perceber que a vítima não se mexia.

A vítima sobreviveu aos ataques. O autor já foi identificado, mas continua foragido. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), há suspeita de que o homem tenha fugido do DF.

A vítima está internada no Hospital de Base, e foi encaminhada para exames em razão da força dos golpes.A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.