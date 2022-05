Nível do mar na Nova Zelândia sobe mais rápido que o previsto

Informações coletadas no litoral do país determinaram que algumas áreas estão afundando de três a quatro milímetros por ano

O nível do mar sobe duas vezes mais rápido que o previsto inicialmente em algumas regiões da Nova Zelândia, o que coloca em risco suas duas maiores cidades, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira.

Informações coletadas no litoral do país determinaram que algumas áreas estão afundando de três a quatro milímetros por ano, acelerando uma ameaça há muito esperada.

As projeções, qualificadas por um especialista como “um pouco assustadoras”, são o resultado de um amplo programa de pesquisas de cinco anos com financiamento do governo denominado NZ SeaRise, que combina o trabalho de dezenas de cientistas locais e internacionais.

Tim Naish, codiretor do NZ SeaRise, destacou que o nível do mar deve subir meio metro até 2100, mas em grande parte da Nova Zelândia pode se aproximar de um metro porque, ao mesmo tempo, a terra está afundando, o que ameaça a capital Wellington e Auckland, a maior cidade do país.

AFP