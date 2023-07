Autor de duplo latrocínio é preso pela PCDF

O autor do crime forjou um esconderijo dentro de uma cama box solteiro na hora que a polícia chegou, não sendo então descoberto

Na última sexta-feira (21), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), cumpriu um mandado de prisão contra um homem autor de duplo latrocínio ocorrido em 2 de abril em Planaltina de Goiás.

Ele e um comparsa assaltaram três jovens e, logo após roubar os celulares e colares, atiraram contra duas vítimas, sem chance de defesa. Uma das vítimas, um soldado do Exército Brasileiro, sofreu ferimentos no crânio e está em estado vegetativo desde então. O segundo disparo atingiu a outra vítima na garganta, afetando gravemente as cordas vocais.

O autor do crime forjou um esconderijo dentro de uma cama box solteiro na hora que a polícia chegou, não sendo então descoberto e passando um tempo foragido. Ele foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos/PCDF e está à disposição do Poder Judiciário.