Aulas teóricas para tirar CNH voltarão a ser presenciais

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a revogação do decreto que permitia a realização de aulas teeóricas para tirar a Carteira Nacional de Habilitaçã (CNH) de forma online.

A nova determinação do Departamento de Trânsito (Detran-DF) foi assinada pelo diretor-geral Takane Kiyotsuka do Nascimento.

O decreto que permitia as aulas de forma online havia sido assinado em 2020, devido à pandemia da covid-19. Desde então, apenas as aulas práticas o exame de direção eram feitos de forma presencial. As autoescolas terão um tempo para adequação, já que a novidade só será válida a partir de 1º de março de 2024.