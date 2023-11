Audiência debaterá projeto do Centro Metropolitano de Taguatinga

Todos os estudos, assim como as instruções de acesso ao canal de transmissão e o formulário para encaminhamento de contribuições estão disponíveis no site do instituto

O Instituto Brasília Ambiental, através da Superintendência de Licenciamento (Sulam) promoverá, nesta quarta-feira (29), a audiência pública de apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental Complementar (Riac) para parcelamento de solo referente ao licenciamento ambiental do Centro Metropolitano de Taguatinga (CMT). O empreendimento está localizado nas regiões administrativas de Ceilândia e Taguatinga, às margens da rodovia DF-085.

A reunião será realizada presencialmente, no CEF 4 de Ceilândia, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental. Na ocasião, será feita a exposição técnica do projeto e aberto um espaço para a participação de interessados.

Todos os estudos, assim como as instruções de acesso ao canal de transmissão e o formulário para encaminhamento de contribuições estão disponíveis no site do instituto.

Serviço

Audiência pública sobre o Centro Metropolitano de Taguatinga

→ Data: quarta-feira (29)

→ Horário: das 19h às 22h

→ Local: CEF 4 de Ceilândia – Setor M, EQNM 21/23, Ceilândia

→ Transmissão ao vivo pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube.

As informações são da Agência Brasília