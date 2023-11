Administração Regional prepara ação de Natal

Buscando orientar moradores e comerciantes sobre as atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos, facilitando o acesso e a resolução de demandas, além de promover uma campanha de arreccadação de alimentos não perecíveis e brinquedos, a Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG vai realizar a uma ação de Natal nesta sexta-feira (1º), às 10h30, na comercial da 301 – Primeira Avenida do Sudoeste.

Com a presença do Administrador Regional Reginaldo Sardinha, e representantes dos órgãos parceiros (PMDF, SLU, DF Legal, CBMDF, DETRAN e PCDF), será instalada uma tenda no local, para servir como ponto de apoio.