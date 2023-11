Restaurante dentro de avião garante experiência completa de viagem nos anos dourados

Clientes jantam em um Fokker 100 restaurado nos moldes dos primeiros 707, antigo avião comercial de médio porte

O The Plane Experience, também conhecido pelo nome de Pan Am Experience Brazil, é um restaurante de gastronomia requintada que funciona no interior de um avião desativado. Além da culinária, o local garante uma experiência completa de uma viagem nos anos 1960, considerados os anos dourados da aviação, e faz referência a uma das companhias aéreas mais importantes do mundo, a Pan American. Os clientes jantam em um Fokker 100 restaurado nos moldes dos primeiros 707, antigo avião comercial de médio porte.

O chef Ricardo Espindola, do programa Vida & Sabor, é o responsável por criar pratos especiais que marcaram a excelência do serviço de bordo da época e pensar cada item do menu de acordo com o destino de viagem do mês. Para dezembro, o novo destino será Nova York, conhecida como a metrópole que nunca dorme e também por sua diversidade cultural. Entre os pratos principais, o cliente poderá escolher entre: Ny steak com baked potatoes (um corte bovino com batatas assadas), meatloaf com mac & cheese (torta de carne com massa em molho de cheddar e cerveja) e salmão envolto em massa mil-folhas. Nesse mês, em especial, o último evento será dia 16 (sábado), devido às festas de final de ano.

Todos os elementos são minuciosamente pensados para materializar a vivência, com comissários devidamente uniformizados, peças gráficas e espaços reais. Enquanto espera a hora de entrar no avião, o cliente pode esperar em um lounge especial. Os passageiros da classe executiva são direcionados a um terminal com a cafeteria Dumont Coffee & Co, já a primeira classe fica em uma sala VIP com bebidas e petiscos à vontade.

A experiência dentro do avião começa às 19h30 com o check-in, onde serão entregues os cartões de embarque personalizados. Depois, é iniciado o processo de embarque dos passageiros e toda uma simulação de voo começa, com demonstração de segurança, avisos sonoros, decolagem, serviço de bordo, em que serão servidas as refeições e bebidas por etapas, turbulência e, no final, a aterrissagem. No total, o programa tem duração de 2h e 40 minutos, a partir da decolagem.

O valor é ajustado mês a mês, conforme o menu proposto e o destino. Atualmente, a primeira classe está R$ 195 e a classe executiva R$ 110. O preço inclui o menu completo com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas para todos, mas a primeira classe tem uma carta maior de vinhos e espumantes, e uma opção a mais de prato. Também há descontos para aniversariante do mês, criança de 6 a 11 anos, tripulante/aeroviário e membros do Grupo de Assessores Diplomáticos (GAD). Quem se encaixar na categoria, deve apresentar documento de comprovação na entrada. Menores de 6 anos não são permitidos no evento.

O local funciona a partir das 19h30 nas sextas e sábados do mês e, como uma verdadeira empresa aérea, precisa de reservas antecipadas pelo site (theplane.com.br). O avião está localizado no SGAS 603 conjunto D, Asa Sul, no estacionamento da Igreja Batista Central de Brasília.

Um pouco da história

O restaurante surgiu de um projeto feito em madeira e metal, com peças e acabamentos de aeronaves que estavam fora de uso, sendo um restaurante para uma feira gastronômica anual da Igreja Batista Central de Brasília, onde alguns amigos se uniram para elaborar uma proposta diferenciada de diversão.

A ideia funcionou tão bem que, após o evento, a estrutura foi ampliada e continuou em uso regular e, com o aumento da procura por uma experiência mais real, foram introduzidos sistemas de vídeo e áudio, bem como iluminação dinâmica. Para aprimorar o “voo”, um sistema de caixas de grave foi colocado no assoalho para trazer uma sensação de vibração e ruído. Tudo isso acompanhado de um serviço de bordo.

Em setembro de 2020, a aeronave chegou. Era um antigo avião da Avianca que não foi mais utilizado por conta de um incidente que aconteceu durante um pouso de emergência em 2014. Em um trabalho artesanal, tudo foi desmontado para ser reformulado para a inauguração do atual projeto no dia 07 de agosto de 2021.

No primeiro projeto, quase mil passageiros foram atendidos em um período de 6 meses. Com serviços de voo mensais, o projeto visou também atender uma demanda social, onde tanto escolas públicas como pessoas na terceira idade foram atendidas. Em outubro de 2019, mais de 350 crianças carentes foram contempladas. A parceria com instituições de ensino e capacitação para aeronautas foi outra frente de ação, onde turmas de futuros comissários fizeram seu treinamento prático de avião. O projeto continua atendendo crianças de 6 a 11 anos de escolas públicas.