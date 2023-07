Atuação dos bombeiros salva caminhão que pegava fogo

Já sem fogo, foi realizada a busca no interior do veículo, e constatado não haver vítimas. O responsável pelo caminhão não foi encontrado

Pouco depois de o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ser acionado para atender uma ocorrência de veículo incendiado em frente ao cemitério do Gama na madrugada desta quinta-feira (13), outro incêndio chamou a atenção dos bombeiros atrás da Faculdade JK, próximo ao balão do Atacadão Dia a Dia do Gama, às 5h30.

No local, a equipe encontrou um caminhão Ford F350 em chamas, e rapidamente começou o protocolo para extinguir o fogo, que atingiu o motor do veículo e uma pequena porção interna da cabine.

Já sem fogo, foi realizada a busca no interior do veículo, e constatado não haver vítimas. O responsável pelo caminhão não foi encontrado.