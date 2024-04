Atropelamento resulta em óbito de criança na Ceilândia

Na manhã deste domingo (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a na QNM 24, Via M3, sentido Setor ¨O¨, em Ceilândia.

No local da ocorrência, as equipes depararam-se com duas pessoas caídas ao solo após terem sido atropeladas pelo GM Celta, de cor prata, conduzido pelo senhor T.

Um homem de 38 anos, que não se feriu no acidente. Uma das vítimas, o menor N. P. B, de 05 anos, foi atendido pelos socorristas, que constataram que estava em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente os militares, juntamente com profissionais do SAMU e com o apoio do Resgate Aéreo do CBMDF, adotaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 40 minutos, porém, a criança acabou não resistindo e seu óbito foi declarado ainda no local.

A outra vítima, pai do menor de 05 anos, o senhor F. J. B, de 36 anos, também foi atendido pelas guarnições e transportado consciente e orientado para o IHBB apresentando lesões na região do tórax.

Durante o atendimento a via foi totalmente interditada.

A cena ficou aos cuidados da PMDF e a PCDF foi acionada.