Atividades físicas de graça

O instituto Reciclando o Futuro oferece 225 vagas gratuitas para quem quer praticar uma modalidade esportiva

Mais que cuidar do corpo, a prática de atividades físicas melhora o psicológico. Com esse foco, o Instituto Reciclando o Futuro abriu 225 vagas gratuitas para quem quer praticar uma modalidade esportiva. Capoeira, jiu-jitsu, defesa pessoal e treino funcional, divididos em diversos horário no polo da instituição, 102 sul do Plano Piloto.

“É uma forma de democratizar a atividade esportiva. Nem todos podem pagar para fazer essas aulas. Então firmamos parcerias com instrutores para ministrar essas atividades”, explica a fundadora do Reciclando o Futuro, Renata d’Aguiar. “Acreditamos que o esporte é um direito de todos, pois trata-se de saúde física e mental. Além de ser uma ferramenta de transformação social”, completa.

As oficinas de capoeira ocorrem as terças e quintas-feiras, às 19 e às 20 horas, e ainda há uma turma kids às sextas, às 9h30. O jiu-jitsu, tem atividades às segundas, 19h30 e 21 horas. Defesa pessoal para mulheres acontece às quartas, 19h30 e 21 horas. As aulas de treinamento funcional são às quintas, 9 e 10 horas.

Reciclando o Futuro

O Instituto Reciclando o Futuro começou suas atividades em 2017, quando apoiou catadores do antigo lixão da Estrutural durante a transição para o aterro de Samambaia.

Inicialmente, foram realizadas palestras com objetivo de conscientizar os jovens do Distrito Federal sobre a realidade dos catadores do antigo lixão da Estrutural. As palestras foram realizadas pelos próprios catadores e, dessa forma, muitos deixaram de ser invisíveis para muitos jovens brasilienses.

O resultado foi a integração de novos voluntários ao Reciclando o Futuro, que ajudaram na construção de cursos de capacitação e de outras ações destinadas aos catadores, e o aumento da autoestima dos palestrantes, que perceberam que também têm muito a contribuir com a sociedade através das suas experiências de vida. A venda do material coletado do lixão era a única forma de renda de muitos moradores daquela região. No momento posterior ao seu fechamento, muitos catadores que não faziam parte de cooperativas não foram alocados nos galpões de reciclagem construídos pelo Governo do Distrito Federal, ficando imersos em uma situação de extrema miséria.

Além das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, os voluntários também apresentaram grande desenvolvimento pessoal e profissional com a participação nas atividades do Instituto. Essa situação ficou ainda mais evidente, após o início da pandemia provocada pelo Coronavírus, em 2020. Em decorrência da situação de isolamento social, as ações do Reciclando mantiveram os parceiros e os voluntários unidos, tendo sido um grande suporte emocional aos participantes do Instituto.

Serviço

Projeto Esportivo Reciclando o Futuro

Endereço: EQ 102/103 – Asa Sul

Inscrições: formulário

Informações: (61) 99217-7222