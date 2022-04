Campo de futebol é entregue reformado a moradores de Sobradinho II

Crianças de Sobradinho II comemoram o novo campo de futebol sintético. Projeto do GDF recupera equipamentos públicos para esporte e lazer

O Governador Ibaneis Rocha participou da reinauguração do campo de grama sintética situado na Vila Rabelo, em Sobradinho II (DF), na manhã desta sexta-feira (29).

A reforma integra uma ação conjunta entre as secretarias de Esporte e Lazer e Trabalho para a recuperação de 50 campos pelo Distrito Federal. Os serviços foram executados pelos aprendizes do Programa Renova DF. O Governo do Distrito Federal deverá investir R$ 8 milhões nas reformas.