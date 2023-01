Laboratório clandestino de drogas é desmantelado e dupla é presa por tráfico

Dois homens foram presos, sendo que um deles ainda tentou fugir com a intenção de se esconder na cidade de Águas Lindas

Um laboratório clandestino de drogas foi desmantelado na noite de ontem (09), na quadra 511 de Samambaia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma operação de rotina, uma equipe recebeu a informação de uma briga na quadra e, ao chegar no local, descobriram que o desentendimento era resultado de uma disputa por controle do ponto de vendar de entorpecentes.

Ainda de acordo com a corporação, o local é conhecido pela alta incidência do tráfico de drogas.

Dois homens foram presos, sendo que um deles ainda tentou fugir com a intenção de se esconder na cidade de Águas Lindas.

Em uma busca na residência dos suspeitos, a polícia encontrou um laboratório clandestino usado para produzir “lança-perfume”, uma espécie de droga sintética.

Os militares apreenderam 26 garrafas da droga, bem como grandes tambores de químicos e embalagens vazias, todos relacionados à produção e tráfico de drogas.