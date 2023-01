Republicanos-DF defendem Ibaneis em nota

O diretório condenou a invasão e depredação praticada por bolsonaristas na tarde deste domingo (08), mas criticou o afastamento de Ibaneis

Afastado do cargo por 90 dias depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o governador Ibaneis Rocha (MDB), foi defendido pelo Republicanos-DF, através de uma nota onde o diretório se posiciona em relação aos atos terroristas praticados ontem no Congresso Nacional e no STF, em Brasília.

O diretório condenou a invasão e depredação praticada por bolsonaristas na tarde deste domingo (08), mas criticou o afastamento de Ibaneis.

“Sobre o afastamento do governador Ibaneis Rocha, o Republicanos acredita no trabalho do governador, que tem um histórico de homem democrático, defensor da lei e da ordem, durante a sua atuação na gestão pública e na advocacia”

“A executiva do Republicanos no Distrito Federal condena a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília e afirma que, em uma democracia, a oposição política deve ser feita por meio do debate de ideias, críticas construtivas e com a execução de projetos que conduzam o país por um caminho de desenvolvimento econômico e social”

O partido apoiou o governador em sua campanha de reeleição. Durante o afastamento, a vice, Celina Leão, passa a ser a governadora em exercício.